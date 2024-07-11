نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ستيفان ماتسن يقود رجال يد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد رجال وذلك بعد رحيل ديفيد ديفيز مع نهاية الموسم الحالي.

وتعاقد الأهلي رسميا ستيفان مادسن مديرا فنيا لفريق الأهلي لكرة اليد لمدة موسمين.

ستيفان مادسن مدربًا لرجال يد الأهلي

ويصل المدرب السبت المقبل للقاهرة من أجل إتمام التعاقد معه بينما سيجري تقديمه في مؤتمر صحفي مساء الأحد المقبل.

و ينتظر المدرب الدنماركي مهمة نارية في قيادة الفريق كأس العالم للأندية سوبر جلوب والتي تستضيفها مصر في سبتمبر المقبل.

وكان المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز قد أعلن رحيله عن تدريب الأهلي عقب انتهاء الموسم السابق.