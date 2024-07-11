نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يحسم تعاقده مع لوران بلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل مسؤولو نادي إتحاد جدة السعودي على توقيع الفرنسي لوران بلان المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان وذلك من أجل تولي تدريب الفريق بداية من الموسم القادم بشكل رسمي.

لوران بلان مدربًا لـ اتحاد جدة

ووفقا لما ذكرته مصادر مسؤولة داخل النادي: “فإن صناع القرار حصلوا على توقيع لوران بلان لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم آخر خلال الفترة القادم”.

وجاء ذلك بعد الإستقرار على توليه المسؤولية خلفا للمدرب السابق مارسيلو غاياردو الذي رحل عن النادي بصورة نهائية خلال الفترة الماضية".