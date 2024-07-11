نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل في إنشاء ستاد النادي المصري الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد في إطار جولاته الميدانية الموسعة ، اليوم، ستاد النادي المصري الجديد، لمتابعة سير الاعمال الإنشائية في الاستاد الجديد، والذي يجرى إنشاءه في نفس موقعه الحالي، وفقا لأحدث الطرز العالمية، حيث رافقه خلال جولته عمرو عثمان نائب المحافظ، ومنصور بكري السكرتير العام، عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد، شرحا تفصيليا حول آخر نسب ومعدلات العمل التي شهدها ستاد النادي المصري الجديد حتى الآن،كما أطلع على الرسومات الهندسية، والمدة الزمنية المقررة للانتهاء من كافة الأعمال الانشائية.

ووجه محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي، بالإسراع في معدلات العمل، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو كافة الأعمال في مشروع إنشاء ستاد النادي المصري الجديد، منوها إلى تواصل الجولات الميدانية لمتابعة العمل اولا بأول وتذليل أي عقبات.

