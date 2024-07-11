نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة طلائع الجيش المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحازم أسامة وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا ومهاب ياسر وإبراهيما نداي.

