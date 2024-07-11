نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بي إن سبورتس تفجر مفاجأة مدوية بشأن صفقة برشلونة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن نادي برشلونة الإسباني، بات قريبًا من أي وقتٍ مضي من حسم كبرى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعمل النادي الكتالوني على تدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الصيفي من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم القادم.

وقال باسل طبال مراسل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، أن مسؤولي برشلونة توصلوا إلى إتفاق نهائي مع نيكو ويليامز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا من أجل الانتقال إلى صفوف النادي الكتالوني.

وأضاف طبال، أن الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال نيكو ويليامز إلى صفوف برشلونة سيكون قريبًا جدًا.

وأشارت تقارير إسبانية، إلى أن الإعلان عن صفقة ويليامز سيتم بعد نهاية كأس أمم أوروبا "يورو 2024" حيث يشارم اللاعب مع المنتخب الإسباني الذي تأهل إلى المباراة النهائية.