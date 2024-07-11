عاجل.. برونو سافيو يخوض تجربة عربية جديدة عبر بوابة فريق مفاجئ

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب البرازيلي برونو سافيو لاعب بوليفار البوليفي الحالي والأهلي السابق، من خوض تجربة عربية جديدة عبر بوابة الدوري المغربي.

برونو سافيو يقترب من نهضة بركان

ومن المنتظر أن يعود برونو سافيو إلى الكرة العربية من جديد، وهذه المرة لتمثيل فريق نهضة بركان المغربي، بطلب من المدرب التونسي معين الشعباني.

وأشارت تقارير مغربية إلى أن برونو سافيو لاعب الأهلي المصري السابق، قد ينضم إلى صفوف نهضة بركان للعب له اعتبارًا من الموسم المقبل.

وأوضح موقع “sport7” المغربي أن برونو سافيو يخضع لاختبار فني وبدني في نادي نهضة بركان تمهيداً للتعاقد معه، بناءاً على رغبة المدرب معين الشعباني.

ولعب برونو سافيو صاحب الـ29 عامًا، موسمًا واحدًا مع الأهلي في 2022/23 وبعدها عاد إلى فريقه السابق بوليفار البوليفي.

وخاض برونو سافيو 18 مباراة مع فريق الأهلي بمختلف البطولات، وسجل هدفين وصنع 3 أهداف.