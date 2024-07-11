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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

برشلونة يطلب 90 مليون يورو لبيع نجمه في الميركاتو الصيفي

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يسعي للحصول على خدمات البرازيلي رافينيا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، إلى أن إدارة برشلونة لن تقبل بأقل من 90 مليون يورو لبيع رافينيا في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير آخري، إلى أن الهلال السعودي يسعي هو الآخر للتعاقد مع رافينيا لتدعيم صفوفه بقوة خلال الموسم المقبل.