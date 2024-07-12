نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات بيراميدز أمام الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره النادي الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في التاسعة من مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 14 من بطولة الدوري.

غيابات بيراميدز أمام الأهلي

ويغيب عن بيراميدز أمام الأهلي كل من إبراهيم عادل ومحمود صابر بسبب تواجدهما مع المنتخب الأولمبي في فرنسا، استعدادًا لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بالإضافة إلى علي جبر للإصابة ورمضان صبحى بسبب الإيقاف.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي - مروان حمدي.

