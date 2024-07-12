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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عقد شراكة تاريخية مع اللجنة الأولمبية السعودية والبارالمبية السعودية لمدة 12 عاما، لتنظيم أول دورة للألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية عام 2025 عبر العصور، ونسخ إضافية من الدورة في أعوام لاحقة حسب بيان نشرته اللجنة اليوم.

السعودية تستضيف أول دورة للألعاب الإلكترونية بحلول 2025

ويأتي تنظيم دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية ليكمل عقد الدورات والبطولات العالمية الأكبر في المجال، المنظمة في السعودية، تزامنا مع تنظيم العاصمة الرياض النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية خلال الفترة من 3 يوليو الجاري حتى 25 أغسطس القادم، بجوائز مالية تصل إلى 60 مليون دولار.

وتتميز الدورة الإلكترونية بجمعها أفضل اللاعبين حول العالم لتمثيل منتخباتهم الوطنية في مزيج فريد من قيم الألعاب الأولمبية العريقة، والشعبية الكبيرة التي تتمتع بها الرياضات الإلكترونية حول العالم.

من جانبه قال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: "إن إعلان اللجنة الأولمبية الدولية إستضافة السعودية لهذا الحدث الرياضي العالمي، هو إمتداد وتجسيد للدعم غير المسبوق، الذي تحظى به الرياضة في السعودية من قبل قيادة هذا الوطن العظيم، والدعم والمتابعة المستمرين من قبل سيدي ولي العهد، حفظه الله، الذي مكننا من المضي قدما في الإستمرار في إستضافة مثل هذه الأحداث الدولية الكبرى، وتأكيد أن السعودية باتت موطنا للرياضات يشهده العالم أجمع.. نفخر بكتابة فصل جديد للرياضات الأولمبية عالميا من خلال هذه الشراكة مع اللجنة الأولمبية الدولية، حين تستضيف السعودية النسخة الأولى والتاريخية من الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية، ونسعد كثيرا بهذه الثقة، ونتطلع لأن نرحب بالعالم أجمع هنا في السعودية لمشاهدة هذا الحدث الرياضي العالمي، وتنظيم نسخة إستثنائية ومتميزة".

من جانبها، عبرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود عضو اللجنة الأولمبية الدولية، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ورئيسة لجنة رياضة المرأة عن سعادتها بهذه الشراكة وقالت: "نفخر بالدعم السخي، الذي توليه قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، للقطاع الرياضي بشكل عام، وللرياضات الإلكترونية بشكل خاص، التي شهدت تطورا غير مسبوق، أسهم في تمكين الشبان والشابات من تحقيق طموحاتهم، حيث تشكل الشراكة بين اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية خطوة تاريخية، تنتقل معها الرياضة الأولمبية إلى مرحلة جديدة عنوانها التطلع نحو المستقبل".

من جانبه قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: "نحن محظوظون بالشراكة مع اللجنة الأولمبية السعودية لإستضافة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية، نظرا لما تتمتع به السعودية من خبرات رائعة، بل منقطعة النظير في مجال الرياضات الإلكترونية".

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان لها أن المكتب التنفيذي للجنة قد رفع بموافقته على إنشاء الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية لجلسة اللجنة الأولمبية الدولية ال143 المزمع عقدها في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك على هامش دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في فرنسا ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل عن تلك الإستضافة بعد إنعقاد الجلسة.