الرياضة

نيسترلوي وهيك ينضمان للجهاز الفني لنادي مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع مدربين مساعدين عقب تمديد عقد الهولندي إريك تن هاج، المدير الفني للفريق.

نيسترلوي وهيك ينضمان للجهاز الفني لنادي مانشستر يونايتد

ووفقا لما أعلنه مانشستر يونايتد اليوم الخميس، فإن الهولندي رود فان نيسترلوي، ورينيه هيك سيعملان كمساعدين لمواطنهما تن هاج.

ووقع الثنائي على عقد يمتد حتى يونيو 2026. وسيستمر الثنائي ستيف مكلارين ودارين فليتشر مع الجهاز الفني، فيما ترك النادي الثنائي ميتشيل فان جاج وبينيديكت مكارثي.

 ويعود فان نيسترلوي للنادي الذي شهد تألقه. حيث كان نيسترلوي هدافا لمانشستر يونايتد في الفترة من 2001 وحتى 2006 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد لأربعة أعام ثم الانتقال إلى هامبورج.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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