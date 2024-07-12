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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع مدربين مساعدين عقب تمديد عقد الهولندي إريك تن هاج، المدير الفني للفريق.

نيسترلوي وهيك ينضمان للجهاز الفني لنادي مانشستر يونايتد

ووفقا لما أعلنه مانشستر يونايتد اليوم الخميس، فإن الهولندي رود فان نيسترلوي، ورينيه هيك سيعملان كمساعدين لمواطنهما تن هاج.

ووقع الثنائي على عقد يمتد حتى يونيو 2026. وسيستمر الثنائي ستيف مكلارين ودارين فليتشر مع الجهاز الفني، فيما ترك النادي الثنائي ميتشيل فان جاج وبينيديكت مكارثي.

ويعود فان نيسترلوي للنادي الذي شهد تألقه. حيث كان نيسترلوي هدافا لمانشستر يونايتد في الفترة من 2001 وحتى 2006 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد لأربعة أعام ثم الانتقال إلى هامبورج.