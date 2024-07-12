نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج الرياضي".. هذا اللاعب وراء فشل انتقال رضا سليم إلى الرجاء المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتبط اسم المغربي رضا سليم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالرحيل إلى صفوف نادي الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق المغربي بالموسم القادم.

ولم يحصل رضا سليم على الفرصة الكاملة حتى الآن مع الأهلي تخت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حيث يشارك اللاعب بشكل متقطع وبعدد دقائق محدود حتى الآن.

كواليس فشل انتقال رضا سليم إلى الرجاء

وكان رضا سليم قد تلقى العديد من العروض مؤخرا للرحيل عن القلعة الحمراء، أبرزها من الدوري المغربي فريقي الرجاء والجيش الملكي، بجانب إعجاب نادي الوداد بقدرات اللاعب.

وأكد مصدر مقرب من نادي الرجاء في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" مفاوضات ضم رضا سليم توقفت بسبب رغبة الفريق المغربي في حسم الصفقة نهائيا وليس على سبيل الإعارة".

وتابع:" من ضمن أسباب تعثر انتقال رضا سليم، هو رفض مسؤولي الرجاء الاستغناء عن يسري بوزوق، لاعب الفريق المغربي إلى النادي الأهلي".