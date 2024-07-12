نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. دوت الخليج يكشف حقيقة توقيع نهضة بركان مع برونو سافيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة نادي نهضة بركان المغربي، تكوين فريق جديد عن طريق فترة الانتقالات الصيفية القادمة، للمنافسة في الموسم القادم على البطولات المحلية والقارية.

ويأمل الفريق المغربي في الوصول مجددًا إلى منصة التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية الذي يشارك به في النسخة القادمة، بعد خسارة اللقب أمام نادي الزمالك في الموسم الماضي.

سافيو يقترب من نهضة بركان

وارتبط اسم البرازيلي برونو سافيو، نجم فريق بوليفارد البوليفي الحالي، والنادي الأهلي السابق، بالانتقال إلى صفوف الفريق المغربي، بعد توصية مدربه معين الشعباني.

وأكد مصدر مغربي مقرب في تصريحات خاصة، أن رئيس نادي نهضة بركان حصل مؤخرًا على توقيع مهاجم لاتيني جديد لدعم صفوف الفريق، في الوقت ذاته الذي يرتبط فيه اسم النادي بالبرازيلي سافيو.