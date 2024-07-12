نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستعد لتقديم مبابي للجمهور في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسبانية أن كيليان مبابي لم يتمتع ببطولة يورو جيدة في الصيف الحالي ويبدو أن أنفه المكسور لعب دورًا في ذلك عقب اصطدامه مع كيفين دانسو نجم النسما، حيث غاب عن مباراة ثم لعب بالقناع حتى خروج منتخب الديوك على يد إسبانيا في الدور قبل النهائي من البطولة المقامة حاليا في ألمانيا.



ولفتت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن مبابي صنع التمريرة الحاسمة لرندال كولو مواني لكنه لم يبدو مرتاحًا أبدًأ وعقب خروج منتخب بلاده اعترف مبابي بأن تلك البطولة كانت فاشلة.



وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أنه على مبابي الآن فتح الصفحة الجديدة على مستوى الأندية، حيث يتوقع أن يتم تقديمه في 16 يوليو الحالي على ملعب سانتياجو برنابيو أمام عشرات الآلاف من جمهور ريال مدريد.



وأفادت الإذاعة الإسبانية بأنه سيتم تقديم المهاجم الشاب البرازيلي إندريك فيليبي أيضًا بعد ذلك بعشرة أيام قبل أن يتوجه ريال مدريد لجولته الأمريكية.



وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن مبابي سيخضع لفحص طبي صارم من ريال مدريد في يوم تقديمه وسيحاول تحديد ما إذا كان يحتاج إلى جراحة في الوجه لإصلاح أنفه.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع أن يقضي مبابي إجازة حتى بداية أغسطس ثم سينضم بعد ذلك إلى زملائه في جولتهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد سيحرص على أن يكون جميع لاعبي فريقه متاحين للاختيار في 14 أغسطس المقبل أمام أتالانتا الإيطالي في بطولة كأس السوبر الأوروبي.