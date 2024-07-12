نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الترجي السابق على "رادار" الأهلي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ذكرت مصادر إعلامية أن إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تواصل مساعيها من أجل لاعب وسط الترجي التونسي السابق وفرينكفاروزي المجري الحالي محمد علي بن رمضان.

ويبحث النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عن بديل مناسب لتعويض رحيل المالي أليو ديانج.



وذكرت المصادر ذاتها أن الفريق المجري طلب 3 مليون يورو من أجل الإستغناء عن خدمات اللاعب وهو أمر ترفضه إدارة "القلعة الحمراء" حيث أن إدارة الأهلي تعمل بالتنسيق مع وكيل أعمال بن رمضان من أجل تخفيض هذا المبلغ لإتمام الصفقة.