الرياضة

"ثالث الراحلين".. الأهلي يوافق على رحيل نجم جديد في الصيف

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أحمد جودة - القاهرة - وافقت إدارة النادي الأهلي على رحيل ثالث لاعب من الفريق الأول لكرة القدم بنهاية الموسم الحالي، للانتقال إلى الدوري التونسي، بعد رحيل الفرنسي أنتوني موديست والموافقة على انتقال المالي أليو ديانج إلى نادي الخلود السعودي.

تواصل الصفاقسي مع الأهلي لضم كريستو

وفقًا لما ذكرته صحيفة «الصباح» التونسية، تواصل مسؤولو النادي الصفاقسي التونسي مع إدارة النادي الأهلي لطلب استعارة اللاعب التونسي الشاب محمد الضاوي كريستو اعتبارًا من الموسم المقبل.

أفادت الصحيفة أن كريستو يرغب في الرحيل عن صفوف الأهلي بعد استبعاده من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر لفترة طويلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الأهلي وافقت مبدئيًا على العرض نظرًا للعلاقات المتميزة بين الناديين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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