نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة وقاعدة 1/1.. هل سيتمكن من ضم نيكو ويليامز؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أكد أن نادي برشلونة يقترب من الوصول لقاعدة 1/1، مما يمنحه الإمكانية في التعاقد مع نيكو ويليامز، لاعب فريق أتليتك بلباو.

تطبق قاعدة 1/1 على الأندية التي ليس لديها مشاكل مالية، حيث يكون للنادي حرية التصرف في الأموال التي تأتي من بيع اللاعبين.

ورغم أوضاع برشلونة المالية الصعبة، يستخدم النادي قاعدة 4/1، مما يعني أنه يمكنه التصرف في ربع ما يحصل عليه من أي صفقة بيع.

يقترب برشلونة أيضًا من إغلاق بيع النسبة التي لم يدفعها صندوق ليبرو مقابل "برسا فيجن"، مما سيعيد الوضع الطبيعي له في فترة الانتقالات الصيفية.

تيباس أشار إلى أهمية الاستدامة الاقتصادية للأندية، مشيرًا إلى أن الأولوية هي تقليل فاتورة رواتب اللاعبين والرافعات.

إذا تحقق شرط 1/1، سيكون برشلونة قادرًا على التعاقد مع نيكو ويليامز أو لاعب آخر من نفس الفئة.

وفي ختام حديثه، أكد أن اللعب المالي النظيف لم يؤدي إلى تدمير المسابقة، حيث مازالت الأندية تنافس بقوة في البطولات الأوروبية.