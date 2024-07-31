نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. عبدالله السعيد يغيب عن مران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصل عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريب اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية اليوم، بعدما حصل على راحة من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة، المقرر لها في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.