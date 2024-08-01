نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة المصري ضد سموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، لمواجهة سموحة، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة سموحة والمصري

وتنطلق مباراة سموحة والمصري ضمن منافسات الأسبوع الإثنين والثلاثين من الدوري المصري الممتاز ( دوري نايل)، اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2024، في تمام الساعة 7:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا.الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر والكويت والبحرين وفلسطين والعراق.ولساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة سموحة ضد المصري

وتنقل لكم مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز ( دوري نايل) مجموعة قنوات ONTime sports 2 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكنكم مشاهدة مباراة سموحة والمصري في إطار مباريات الاسبوع الإثنين والثلاثين من بطولة الدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورت.