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أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت لجنة مكبرة من مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد برئاسة محمد عبد العزيز مدير عام المديرية وعدد من المسئولين بالمديرية إلى عدد من مراكز الشباب جنوب بورسعيد لزيارتها ومتابعة سير العمل بها، من أجل جذب الشباب إلى المراكز في المناطق الأكثر احتياجًا.

مدير عام الشباب والرياضة يتفقد مراكز شباب جنوب بورسعيد لمتابعة سير العمل

أوضح محمد عبد العزيز، أنه قامت اللجنة بزيارة مراكز شباب ام خلف والرضوان وعرب زيدان والخريجين جنوب بورسعيد، لمتابعة سير العمل بها، والوقوف علي أية معوقات تواجهها والعمل علي حلها لتكملة مسيرة التنمية والتطوير بكافة مراكز الشباب بالمحافظة، خاصة بالأماكن الأولى بالرعاية.

واضاف " عبد العزيز" أنه تأتي تلك الزيارات والجولات لتفقد مراكز الشباب تحت رعاية وتوجيها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحب حبشي محافظ بورسعيد، مشيرا إلي توصيته للعمل على رفع الكفاءة وزيادة الاستثمار داخل المراكز الشبابية.

