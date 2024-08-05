نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اول تعليق من الكاراز بعد خسارة ذهبية الاولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقضي كارلوس ألكاراز، وقته هذه الفترة في جمع الأدوات داخل القرية الأوليمبية التي أصبحت بيتا للفريق الإسباني للتنس على مدار 10 أيام، وبدأ مع تراجع أعداد اللاعبين المودعين للمنافسات في الاستعداد للموسم الجاري.

اول تعليق من الكاراز بعد خسارة ذهبية الاولمبياد

وبات ألكاراز يدرك قيمة الإنجاز الذي حققه في باريس 2024. فبمرور الساعات، أصبحت لدى الإسباني فكرة عما حققه في الأولمبياد. فبعد الإحباط بسبب الخسارة على أرضية نفس الملعب الذي فاز فيه ابن ال21 عاما، يستعيد الإسباني ابتسامته المألوفة.

وقال اللاعب الصاعد "بعد الهزيمة والمقابلات والمراسم بدأت في إدراك ما فزت به. عندما حصلت على الميدالية فكرت في ضرورة الاستمتاع بتلك اللحظة. قدمت بطولة رائعة حقا. الفوز بميدالية أولمبية صعب للغاية ويجب تقديره. قال لي الفريق ذلك أيضا".

وتابع: "قالوا لي كذلك إنه لا تزال هناك الكثير من الدورات الأولمبية لخوضها وإن العديد من اللاعبين لم يحققوا أي ميداليات وهم خبراء لا يشق لهم غبار، وينبغي الاستمتاع بهذه اللحظة، وبعد صعودي لمنصة التتويج علقوا إلى الميدالية ففكرت أنه يجب الفخر بشدة بذلك".

لكن الإسباني بدا حزينا رغم كل ذلك بسبب السقوط في ملعب فيليب كارتييه، معترفا "هذا الحزن في النهاية نابع من الرغبة الجارفة لدي في جلب الذهب لإسبانيا. ذهب بي التفكير إلى حد الاعتقاد بأنني خذلت بلادي أو لم أكن على قدر الحدث من حيث المستوى".

وعن الفارق بين بطولات جراند سلام والأولمبياد، كشف ألكاراز "الظروف مختلفة والملاعب مختلفة. ليس الأمر سيان حين تلعب من أجلك ومن أجل بلادك. تجرى الأمور على نحو مختلف في ويمبلدون".

وفاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش أمس الأحد بنتائج 7-6 (7-3) و7-6 (7-2) على ألكاراز، ليحقق أول ميدالية ذهبية أولمبية في مسيرته الحافلة بالألقاب- 24 بطولة جراند سلام، بينما اكتفى الإسباني بالميدالية الفضية.

