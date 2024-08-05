نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباريات أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، عن تردد القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس أولمبياد باريس 2024، من أجل مشاهدة مباريات البطولة بشكل حصري ومجاني

مواعيد مباريات اليوم في نصف نهائي أولمبياد باريس

حيث يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الإسباني، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

بينما يخوض مباراة منتخب مصر الأولمبي مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الفرنسي، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات أولمبياد باريس

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة منتخب مصر ضد فرنسا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة أولمبياد باريس.

تردد القنوات الناقلة لمباريات أولمبياد باريس

تردد قناة السادسة الجزائرية الشبابية:

تردد قناة beIN SPORTS1

• التردد: 11013

• الاستقطاب: أفقي

• معدل الترميز 27500

• القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة المغربية الرياضية

• القمر الصناعي: نايل سات.

• التردد: 11680.

• معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

• الاستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز: 27500.

تردد قناة beIN SPORTS 1HD.

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي: نايل سات