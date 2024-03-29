نشكركم على متابعتكم خبر «طرق دبي» تنجز توسعة شارع راس الخور من تقاطع بوكدره على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 مارس 2024 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إنجازها لأعمال توسعة شارع رأس الخور من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات مرورية في كل اتجاه، على مسافة تقدر بحوالي 3 كيلومترات في الاتجاهين، بدءاً من تقاطع بوكدره وصولاً إلى التقاطع مع شارع الخيل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم افتتاح توسعة الطريق التجميعي لحركة الالتفاف من مسار واحد إلى مسارين على جسر شارع رأس الخور في الاتجاه نحو شارع دبي – العين مطلع شهر أبريل المقبل.

تأتي هذه التوسعة في إطار حزمة التحسينات التي تقوم بها الهيئة في قطاع البنية التحتية في إمارة دبي، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية حركة السير في مختلف مناطق الإمارة الحيوية التي تشهد نمواً وتطوراً حضرياً. يأتي ذلك نظراً لدور شارع رأس الخور الحيوي في خدمة العديد من المناطق السكنية والصناعية، حيث يقطن نحو 650 ألف نسمة، إضافة إلى المشاريع التطويرية المجاورة.

وأكدت الهيئة أن هذه التوسعة الجديدة ستسهم بشكل كبير في تحسين حركة المركبات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 6,000 إلى 8,000 مركبة في الساعة، مما سيؤدي إلى خفض زمن الرحلة في أوقات الذروة بنسبة تصل إلى 33%. كما ستعمل التوسعة على تحسين حركة الالتفاف بالاتجاه نحو شارع دبي – العين، مما يؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات من 1000 إلى 2000 مركبة في الساعة، بزيادة نسبتها 100%.