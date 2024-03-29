المركز المرجعي يطلق أول اختبار لقياس كفاءة تحليل طاعون المجترات الصغيرة في الإبل

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 مارس 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حقق المركز المرجعي المتعاون لأمراض الإبل، التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إنجازًا مهما على الصعيد العالمي، حيث نجح في إجراء أول اختبار لقياس كفاءة التحليل المصلي لمرض طاعون المجترات الصغيرة في الإبل.

وبحسب “وام”، يأتي هذا الاختبار ضمن برنامج رائد ينفذه المركز بالتعاون مع المختبر المرجعي العالمي لطاعون المجترات الصغيرة “سيراد” بفرنسا.

ويعتبر هذا الاختبار الانطلاقة الأولى عالمياً لقياس كفاءة هذا النوع من التحاليل، حيث يهدف إلى التحقق من طرق الكشف عن الأجسام المضادة لفيروس مرض طاعون المجترات الصغيرة في الإبل، مما يساعد على إجراء المسوحات المصلية ومعرفة الدور الذي يمكن ان تلعبه الإبل في نقل الإصابة للمجترات الصغيرة.

وشارك في الدورة الأولى من البرنامج 7 مختبرات من عدة دول ، مما سيوفر بيانات حول كفاءة ودقة طرق الكشف عن الأجسام المضادة لفيروس مرض طاعون المجترات الصغيرة في الإبل.

وقالت أسماء عبدي محمد مدير إدارة شؤون الأمن الحيوي في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: “إن هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة في مسيرة المركز المرجعي المتعاون لأمراض الإبل لدعم الجهود العالمية للقضاء على طاعون المجترات الصغيرة في العام 2030 ، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع المختبر المرجعي العالمي لطاعون المجترات الصغيرة “سيراد” بفرنسا ومع جميع المختبرات المشاركة في البرنامج لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال”.

وأضافت أن هذا الاختبار هو الأول من نوعه على مستوى العالم لقياس كفاءة التحليل الخاص بمرض طاعون المجترات الصغيرة في الإبل، مما يساعد على تقييم كفاءة طقم التحليل المستخدم في المختبرات على المستوى الدولي، و يعزز من قدرات المختبرات المشاركة في البرنامج على مستوى العالم.

كما عبرت عن تفاؤلها بنتائج الاختبار وتأثيرها على تحسين قدرات المختبرات حول العالم بالإضافة إلى أنها خطوة هامة نحو القضاء على طاعون المجترات الصغيرة ، مؤكدة التزام المركز المرجعي المتعاون لأمراض الإبل بمواصلة العمل على تطوير أدوات تشخيصية أفضل لأمراض الإبل.

وأشارت إلى أن هذا الاختبار يؤكد على أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية، وأن العمل المشترك بين الدول والمؤسسات البحثية هو السبيل الوحيد للقضاء على هذه الأمراض التي تشكل تهديداً للثروة الحيوانية والأمن الغذائي العالمي.

الجدير بالذكر أن المركز المرجعي المتعاون لأمراض الإبل، التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، هو مركز متخصص في أمراض الإبل ويقدم خدمات تشخيصية وبحثية وتدريبية متقدمة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة في هذا المجال.

وكانت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية قد اعتمدت المركز المرجعي المتعاون لأمراض الإبل في مايو 2022 ليكون الذراع العلمي الذي تعتمد عليه المنظمة في كل ما يتعلق بأمراض الإبل في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عن طريق تعزيز قدرات التشخيص المخبري المتخصص في مجال أمراض الإبل بما يعزز من الاستجابة لطوارئ الأمراض الحيوانية الوبائية والناشئة، والمشتركة على مستوى المنطقة.

ويأتي هذا الاعتماد تتويجاً للجهود العلمية والفنية التي قدمها المركز مما يرسخ من مكانة ودور أبوظبي ودولة الإمارات الرائد في مجال الأمن الحيوي.