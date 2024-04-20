نشكركم على متابعتكم خبر تنويه هام من مطار دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 20 أبريل 2024 06:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

شدد مطار دبي الدولي، اليوم السبت، على ضرورة وصول جميع المسافرين المغادرين إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد رحلتهم، لإتاحة الوقت الكافي لإتمام إجراءات السفر.

كما حث المطار المسافرين على عدم الحضور مبكراً جداً إلى المطار، تجنباً لزيادة الازدحام في مبنى المسافرين.

وسبق وأن أشارت مطارات دبي إلى تحويل 31 رحلة جوية من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم “دبي وورلد سنترال”، بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة هذا الأسبوع.

وأشارت إلى حصول جميع ضيوف مطار آل مكتوم على الدعم اللازم، حيث استمروا في استكمال خطط سفرهم.