العالم اليوم - مجموعة MBC السعودية تحدد النطاق السعري للاكتتاب العام

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 01:26 مساءً - تعتزم مجموعة MBC (إم.بي.سي) السعودية المتخصصة في مجال الإعلام إلى جمع نحو 222 مليون دولار من بيع حصة نسبتها 10 بالمئة خلال طرح عام أولي بعد كشفها عن نطاق سعري استرشادي الخميس.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إنه تم تحديد النطاق السعري بين 23 ريالا (6.13 دولار) و25 ريالا للسهم، مما يعني أن قيمة أسهم المجموعة تتراوح بين 2.04 مليار دولار و2.22 مليار دولار.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 وحتى يوم الاربعاء 6 ديسمبر 2023.

تتمثل عملية الطرح بإصدار 33.25 مليون سهم عادي من أسهم الشركة "أسهم الطرح" للاكتتاب العام، وهو ما يمثل 10% من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة)، من خلال زيادة رأس مال الشركة.

كما يحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 29.925 مليون سهم والتي تمثل نسبة 90 بالمئة من إجمالي أسهم الطرح، لتلبية طلب المكتتبين من الأفراد.

وتبدأ فترة الطرح للأفراد يوم 14 ديسمبر 2023، وتستمر لمدة 5 أيام، حيث تنتهي في 18 ديسمبر 2023، وسيخصص لهم 3.325 مليون سهم تمثل 10 بالمئة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وسيتم الكشف عن السعر النهائي في نهاية فترة تسجيل طلبات المقررة في السادس من ديسمبر.

وعند اكتمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعين 90 بالمئة من أسهم الشركة. وتضم قاعدة المساهمين الحاليين شركة الاستدامة القابضة بنسبة ملكية تبلغ 60 بالمئة من رأس مال الشركة، ووليد بن إبراهيم آل إبراهيم بنسبة ملكية تبلغ 40 بالمئة.

وسيتم إدراج أسهم مجموعة MBC (إم.بي.سي) في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح الأولي وإجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.