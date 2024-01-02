عاجل- ننشر اللقطات الأولى لانفجار هز لبنان في الضاحية الجنوبية بيروت

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أحمد جودة - القاهرة - ننشر اللقطات الأولى لانفجار هز لبنان في الضاحية الجنوبية بيروت شهدت الضاحية الجنوبية في لبنان انفجار ضخم، أدى إلى استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، وأظهرت صور متداولة النيران وهي تتصاعد من انفجار الضاحية التي تعد معقل حزب الله.

وأفادت وسائل إعلام محلية بسقوط ضحايا من جراء الانفجار الذي وقع بالقرب من متجر للحلويات بمنطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية.

مقتل أربعة في انفجار الضاحية الجنوبية

أفادت مصادر لسكاي نيوز عربية، اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، مقتل 4 في انفجار استهدف مكتبا لحماس في ضاحية بيروت الجنوبية.

انفجار الضاحية الجنوبية

أفادت مصادر في حركة حماس لقناة «المنار»، باستشهاد القيادي في حركة حماس صالح العاروري في انفجار الضاحية الجنوبية بلبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، بأن مسيرة اسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في المشرفية قرب حلويات الشرق ما ادى إلى سقوط 4 شهداء وعدد من الاصابات".

اغتيال مسؤولين بحركة حماس

أسفرت ضربة إسرائيلية جوية استهدفت مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية عن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، حسبما أفادت مصادر محلية لسكاي نيوز عربية.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية الثلاثاء أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مكتبا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل.

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام أن "مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في المشرفية" وسقط قتلى وعدد من الجرحى. ووصلت سيارات الاسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر دمارًا في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبيّة، من دون أن تُعرف أسبابه بعد.

معلومات عن الضاحية الجنوبية

الضاحية الجنوبية هي إحدى المناطق الرئيسية في لبنان وتقع جنوب العاصمة بيروت. تعتبر الضاحية الجنوبية منطقة سكنية كبيرة ومزدحمة وتضم العديد من الأحياء والمجتمعات السكنية. وتعتبر أيضًا مركزًا تجاريًا وتجاريًا رئيسيًا.

تأتي الضاحية الجنوبية في لبنان في الأذهان بشكل خاص بسبب وجود حزب الله، وهو حزب سياسي وميليشيا لبنانية يتمتع بتأثير كبير في المنطقة. وقد تم تطوير العديد من البنى التحتية والمرافق العامة في الضاحية الجنوبية، مثل المدارس والمستشفيات والمراكز التجارية.

وتعتبر الضاحية الجنوبية موضع اهتمام خاص بعد الصراعات السياسية والعسكرية التي شهدتها لبنان على مر السنوات. وقد تأثرت المنطقة بشدة خلال الحرب الأهلية اللبنانية في السبعينيات والثمانينيات وأيضًا خلال النزاعات الإقليمية اللاحقة.

تتمتع الضاحية الجنوبية بموقع استراتيجي قرب بيروت وقد تم تطويرها كمنطقة سكنية رئيسية ومركز تجاري وصناعي. وتعتبر أيضًا مركزًا للحياة الثقافية والاجتماعية في لبنان، حيث توجد العديد من المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والمسارح.