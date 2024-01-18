العالم اليوم - مجموعة الشايع الكويتية تقلص عدد متاجرها في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يناير 2024 03:24 مساءً - قالت مجموعة الشايع الكويتية، الخميس، إنها ستقلص عملياتها في مصر، حيث تمتلك امتيازات عدة علامات تجارية غربية مثل ستاربكس وإتش.آند.إم، بسبب الوضع الاقتصادي في أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان.

وقالت الشركة في بيان: "اضطررنا لاتخاذ القرار الصعب بتقليص عملياتنا في البلاد" بسبب التحديات الاقتصادية على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، بحسب رويترز.

وأضافت الشركة في البيان "نستطيع أن نؤكد، مع الأسف، أن هذا يشمل خفض عدد المتاجر التي نديرها في مصر".

وتمتلك مجموعة الشايع امتيازات لعلامات تجارية مثل دبنهامز ومذركير وإتش.آند.إم وستاربكس وذا بادي شوب في مصر. ولم تعلق على المتاجر التي ستغلقها أو موعد إغلاقها.

وتعاني مصر من نقص مزمن في النقد الأجنبي تفاقم بسبب الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم. وتأثرت العديد من الشركات بصعوبات استيراد المواد والحصول على العملات الأجنبية.

وقال مجموعة الشايع إنها موجودة في السوق المصري منذ 18 عاما.

وأضافت "نحن ملتزمون بوجودنا في السوق ونتطلع إلى مواصلة التجارة ونأمل في النمو مرة أخرى في المستقبل القريب".