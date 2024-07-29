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حملات تموينية للداخلية تضبط 8 طن دقيق أبيض وبلدى مدعم بمخابز سياحية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 11:26 صباحاً - واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى 8 طن دقيق "أبيض، بلدى مدعم".

 

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

 

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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