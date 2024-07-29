أمن الجيزة يلقى القبض على تشكيل عصابى سرق جهاز أشعة أسنان من عيادة طبية بإمبابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 12:32 مساءً - (مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن الجيزة والمنوفية) من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

فى مديرية أمن الجيزة، ضبط عامل له معلومات جنائية، لقيامه بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى وسيارة ملاكى من داخل فيلا ملك أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وأرشد عن السيارة المستولى عليها والخزينة الحديدية وجزء من المبلغ المالى، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

وضبط 3 سائقين مركبات "توك توك" لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى وهاتف محمول من طالب يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بمدينة 6 أكتوبر كرهاً عنه، والتعـدى عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء، وبحوزتهم 2 مركبة "توك توك" و2 قطعة سلاح أبيض المستخدمين فى الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.

كما ضبط تشكيل عصابى مكون 3 عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق لهم معلومات جنائية، لقيامهم بسرقة هاتف محمول وجهاز أشعة أسنان من داخل عيادة طبية بإمبابة، وأضافوا بإرتكابهم 8 وقائع سرقة مساكن بدائرة قسمى شرطة إمبابة والوراق، وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعملائهم سيئا النية مالكا محلين أجهزة كهربائية، حيث تم ضبطهما وأرشدا عن المسروقات.

وضبط 4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة قطع نحاسية من أحد محولات الكهرباء "معطل" بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، بإستخدام 5 قطع أدوات فك وتركيب، وأضاف أحدهم بقيامه بإعادة تدوير جزء من تلك المسروقات، وتم بإرشادهم ضبط باقى المسروقات.

وفى مديرية أمن المنوفية، ضبط عاطلان لهما معلومات جنائية، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور، والتعدى عليه بالضرب وإصابته برش خرطوش، وأرشدا عن فرد محلى وطلقتين والهاتف المحمول "المستولى عليه".

واكدت الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.