العالم اليوم - 5 صواريخ من لبنان على إسرائيل.. و"تحذير خاطئ" قرب إيلات

انتم الان تتابعون خبر 5 صواريخ من لبنان على إسرائيل.. و"تحذير خاطئ" قرب إيلات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يناير 2024 04:25 مساءً - أطلقت 5 صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، بينما اعترض الجيش الإسرائيلي "هدفا جويا مشبوها فوق البحر الأحمر" ثم قال إن الإنذار كان خاطئا، في آخر تطورات الجبهتين على خلفية حرب غزة، الخميس.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق 5 صواريخ على الأقل من لبنان على إسرائيل.

وأضافت أن الصواريخ أطلقت باتجاه منطقة المنارة في ريدج رميم، بينما لم تسجل إصابات أو أضرار معروفة حتى الآن.

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل بشكل يومي، هجمات متبادلة بين حزب الله وفصائل متحالفة معه من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي على "هدف جوي مشبوه" فوق البحر الأحمر، كان في طريقه إلى مدينة إيلات الإسرائيلية.

لكن الجيش قال في وقت لاحق إن إطلاق صفارات الإنذار في إيلات كان نتيجة "تحذير خاطئ".

وكان الجيش أطلق صفارات الإنذار في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وذكرت محطة إذاعية محلية أن دوي انفجار سمع نتيجة اعتراض تهديد جوي قادم.

وسبق أن كانت إيلات المطلة على البحر الأحمر، هدفا لصواريخ بعيدة المدى أطلقها الحوثيون من اليمن "تضامنا مع غزة".