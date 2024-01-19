العالم اليوم - واشنطن: ما زلنا نعارض وقف إطلاق النار في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يناير 2024 10:26 مساءً - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تزال تعارض وقفا عاما لإطلاق النار في غزة، لأنها تعتقد أنه سيعود بالنفع على حركة حماس.

وأضاف كيربي خلال إفادة صحفية بالبيت الأبيض: "ندعم الهدن الإنسانية، مثلما قلت، لمحاولة إخراج الرهائن وإدخال مزيد من المساعدات، لكننا لا ندعم وقف إطلاق النار في هذا الوقت".

وتابع: "أعتقد أن من المهم أن نتذكر أن وقفا لإطلاق النار كان ساريا في السادس من أكتوبر"، أي قبل يوم من هجوم حماس.