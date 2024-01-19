نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يوقع مشروع قانون مؤقت يؤجل إغلاق الحكومة حتى مارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على إجراء إنفاق مؤقت من شأنه أن يبقي الإدارات والوكالات الفيدرالية مفتوحة حتى مارس، مما يؤدي إلى تجنب الإغلاق الجزئي الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم السبت.

التشريع، وهو ثالث ما يسمى بالقرار المستمر في أربعة أشهر– يمهد التمويل لجميع الوكالات الحكومية حتى الأول من مارس. وحينها، سيتم إغلاق العمليات غير الحرجة في وزارة النقل، ووزارة الطاقة، ووزارة الزراعة، وإدارة الغذاء والدواء، وشؤون المحاربين القدامى والبناء العسكري، على أن تتبعها بقية الحكومة الفيدرالية في الثامن من مارس.

ويأمل المشرعون في أن يتم استغلال التجديد في التوصل إلى تفاصيل اتفاق بين رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يحدد القيمة الإجمالية لإنفاق السنة المالية 2024 عند 1.66 تريليون دولار.

لكن مجموعة كبيرة من الجمهوريين المتشددين في مجلس النواب أبدت معارضتها للاتفاق، مما يهدد الجهود المبذولة لإنهاء المهمة. وقد دعا هؤلاء المشرعون إلى إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق، بالإضافة إلى اعتماد قوانين جديدة شاملة لتقييد الهجرة غير الشرعية.

قال البيت الأبيض إنه منفتح على تغييرات جوهرية في مجال الهجرة كجزء من اتفاق لتحرير مساعدات إضافية لأوكرانيا، كما أشار شومر إلى أنه يمكن الكشف اتفاق بين الحزبين في أقرب وقت الأسبوع المقبل. لكن من المتوقع أن يحذف هذا الاتفاق بعض البنود التي يسعى إليها المحافظون.