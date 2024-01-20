نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إعلام إسرائيلي: عائلات المحتجزين الإسرائيليين ستعتصم الليلة قبالة منزل نتنياهو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عائلات المحتجزين الإسرائيليين ستعتصم الليلة قبالة منزل نتنياهو بمدينة قيساريا جنوب حيفا.

وفي وقت سابق، أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها أن عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تطالب حكومة نتنياهو بـوقف القتال وبدء المفاوضات

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ارتفع إلى أكثر من 19088، والجرحى إلى نحو 54450، منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن نحو 18 ألفا و800 شخص استشهدوا في قطاع غزة، 70% منهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 51 ألف مواطن، مع وجود عدد كبير في عداد المفقودين.

ولفتت الوزارة إلى أن من بين الشهداء، أكثر من 300 من العاملين في القطاع الصحي، و86 صحفيًا، ونحو 35 من طواقم الدفاع المدني، و135 موظفًا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".