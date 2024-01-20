نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: أمريكا ترفض وقف إطلاق النار الكامل في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعارض الوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أمريكا تدعم الهدن الإنسانية لكنها تعتقد أن وقف إطلاق النار سيفيد حماس.

وزعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أن واشنطن ليس لديها أي مؤشرات على جرائم حرب متعمدة في قطاع غزة، موضحًا أن بلاده ما زالت في انتظار المزيد من العمل الشاق للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

وأضاف جون كيربي: ما زلنا نجمع المزيد من المعلومات بشأن طلب تشيلي والمكسيك للتحقيق في اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب محتملة، كما أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لن تكون لها أي دور في أي محادثات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع كيربي: ما يقوم به الحوثيون لا علاقة له بقطاع غزة وأغلب السفن التي يتم استهدافها لا علاقة لها بإسرائيل.

وفي سياق آخر، أعرب 60 ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي في رسالة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقهم من خطاب متطرف صادر عن مسؤولين إسرائيليين، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية.

ومن جهة أخرى، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلًا عن مصادر مطلعة، إن وجهة نظر واشنطن وكثير من قادة الجيش الإسرائيلي هي أن إسرائيل بعيدة عن هزيمة حماس في قطاع غزة.