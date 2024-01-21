العالم اليوم - إسرائيل تقصف سيارة تابعة لحزب الله.. ونجاة قيادي من الاغتيال

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تقصف سيارة تابعة لحزب الله.. ونجاة قيادي من الاغتيال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 يناير 2024 04:26 مساءً - استهدفت غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة، الأحد، سيارة في جنوب لبنان، تابعة لوحدة حماية الشخصيات المهمة في حزب الله، بحسب مصادر، فيما تضاربت الأنباء بشأن الشخصية المستهدفة.

وأشارت مصادر لنجاة شخصية كبيرة في حزب الله من عملية الاغتيال، التي استهدفت سيارة حمايته جنوبي لبنان، فيما قتل شخص آخر.

وأشارت مصادر دوت الخليج إلى أن الشخصية الناجية من عملية الاغتيال الإسرائيلية، هي فادي سليمان، وهو قائد القطاع الأوسط بحزب الله.

ومن جهتها، قالت المصادر إن القتيل هو فضل سليمان وهو مسؤول حماية شحصية قيادية في حزب الله.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر أمنية أن اثنين من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية قتلا اليوم الأحد في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة كانت تقلهما في جنوب لبنان.



وقال سكان ومصادر أمنية إن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع القريب من نقطة تفتيش تابعة للجيش اللبناني، ولم يتضح الأشخاص الذين استهدفهم الهجوم.

وأشار مراسل دوت الخليج أن الغارات الإسرائيلية وقعت على أطراف بلدة رميش ومحيطها في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وكانت غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، قد قتلت السبت عنصرين من حزب الله، بينما كانا يستقلان سيارة، في حادثة مشابهة لحادثة الأحد.