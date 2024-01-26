العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: ارتفاع إجمالي القتلى إلى 222

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يناير 2024 02:24 مساءً - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن ضابطا في لواء غفعاتي قتل وأصيب جندي بجروح خطيرة خلال معارك جنوبي قطاع غزة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الضابط القتيل يحمل رتبة رائد، ويبلغ من العمر 36 عاما، بينما يتبع الجندي المصاب لواء الهامور، مشيرة إلى أن إصابته نجمت عن انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم إصابة 38 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبالإعلان عن مقتل الرائد، الذي يتبع كتيبة الهندسة 8170 في لواء غفعاتي، يرتفع عدد قتلى جنود وضباط الجيش الإسرائيلي في معارك غزة إلى 222 قتيلا.