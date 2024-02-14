العالم اليوم - بتكوين تقفز فوق 51 ألف دولار لأول مرة منذ أكثر من عامين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 12:24 مساءً - ارتفعت عملة بتكوين فوق مستوى 51 ألف دولار، عند أعلى مستوى لها في أكثر من عامين، فيما تجاوزت القيمة السوقية للعملة المشفرة في تعاملات الأربعاء تريليون دولار.

وفي منتصف تعاملات اليوم، ارتفع سعر بتكوين إلى حوالي 51,600 دولار بزيادة حوالي 3 بالمئة في آخر 24 ساعة، وفقا لمنصة "كوين ماركت كاب". وكانت بتكوين تجاوزت مستوى 50 ألف دولار مطلع هذا الأسبوع بعد أن تلقت أكبر عملة مشفرة في العالم دعما من توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام ومن موافقة تنظيمية صدرت في الشهر الماضي لصناديق المؤشرات المتداولة المصممة لتتبع سعر العملة

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بتكوين تقفز فوق 51 ألف دولار لأول مرة منذ أكثر من عامين .. في رعاية الله وحفظة