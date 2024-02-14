العالم اليوم - ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 12:24 مساءً - أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الأربعاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28576 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة إن 103 شخصا قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ عدد الجرحى منذ بدء الحرب 68291.

وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مضيفة أن إسرائيل "تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني".