العالم اليوم - ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 12:24 مساءً - أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الأربعاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28576 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.
وقالت الوزارة إن 103 شخصا قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ عدد الجرحى منذ بدء الحرب 68291.
وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مضيفة أن إسرائيل "تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني".
يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه المحادثات في القاهرة، بين إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر، حول الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، دون انفراجة، حسب ما أفاد مراسل موقع "أكسيوس".
كما أشار مسؤول أميركي لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أنه "لا يوجد انفراج أو انهيار في المفاوضات"، بينما قال مسؤولون مصريون إن المحادثات "ستستمر عبر القنوات الدبلوماسية والأمنية في الأيام المقبلة".
ويواصل أهالي الرهائن الضغط على السلطات الإسرائيلية بهدف التوصل إلى الإفراج عن أقاربهم المحتجزين منذ أكثر من أربعة أشهر.
وسمحت هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر بإطلاق سراح 105 رهائن في مقابل 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
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