العالم اليوم - بن غفير يصف هجوم صفد بـ"إعلان حرب".. ومشاورات الرد جارية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 12:24 مساءً - قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن الهجوم الصاروخي على صفد هو بمثابة إعلان حرب، داعيا إلى تغيير جذري في كيفية إدارة إسرائيل لتوازن القوى على الحدود اللبنانية.

وقالت مصادر إسرائيلية إن مشاورات أمنية عاجلة تجري حول طبيعة رد الجيش على القصف من جنوب لبنان. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شخصا قتل وأصيب سبعة آخرون من جراء سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على منطقة صفد في شمال إسرائيل. وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لثمانية صواريخ. في وقت قال فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قاعدة القيادة الشمالية تعرضت لقصف صاروخي أحدث أضرارا جسيمة بها.. وأفاد مراسل "دوت الخليج" في لبنان بإطلاق دفعة من الصواريخ من مناطق جنوبية باتجاه مناطق الجليل الأعلى.

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