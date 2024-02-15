العالم اليوم - مدير "إف بي آي" في زيارة غير معلنة لإسرائيل..ما الذي بحثه؟

انتم الان تتابعون خبر مدير "إف بي آي" في زيارة غير معلنة لإسرائيل..ما الذي بحثه؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 06:24 صباحاً - أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" الأربعاء أن مديره كريستوفر راي قام بزيارة غير معلنة إلى إسرائيل للقاء مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وسط الحرب ضد حماس.

والتقى راي أيضا عملاء من وكالته متمركزين في تل أبيب، وفقا لبيان صادر عن الوكالة الأميركية، حيث أكد على أهمية عملهم الذي يتعلق بحركة حماس الفلسطينية وحزب الله.

وكرر دعم الـ"إف بي آي" لإسرائيل في أعقاب هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حماس.

ونقل البيان عن راي قوله "إن شراكة مكتب التحقيقات الفيدرالي مع نظرائنا الإسرائيليين طويلة الأمد ووثيقة وقوية، وأنا واثق من أن التقارب بين وكالاتنا ساهم في قدرتنا على التحرك بسرعة كبيرة ردا على هذه الهجمات".

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وردت إسرائيل بحملة قصف مركز أتبعتها بهجوم بري واسع في القطاع، ما أسفر عن مقتل 28473 شخصا في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وتقول إسرائيل إن 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، من بينهم 29 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين حوالي 250 شخصا خُطفوا في 7 أكتوبر.

وأعربت الولايات المتحدة، رغم دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، عن قلقها إزاء سقوط ضحايا من المدنيين في قطاع غزة، وانتقدت العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشار بيان "إف بي آي" إلى أن "تركيز راي" انصبّ على جهود وكالته ضد المنظمات الأجنبية التي تشيد بالهجمات على إسرائيل وتهدد بمهاجمة الولايات المتحدة، سواء في الخارج أو الداخل.

وأكد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "كان وسيستمر في الاستجابة لطلبات" إسرائيل للحصول على الدعم.