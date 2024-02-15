نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستراليا وكندا ندعم جهود وقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - عبّر رؤساء وزراء كندا وأستراليا ونيوزيلندا في بيان مشترك، الثلاثاء، عن دعمهم الجهود الدولية العاجلة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ونقلًا عن «رويترز»، قالوا في البيان: «إننا نشعر بالقلق إزاء تقلص المساحة الآمنة للمدنيين في غزة. ولا يمكن أن تكون المعاناة المستمرة لجميع المدنيين الفلسطينيين هي ثمن هزيمة (حماس)». وأضافوا أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون من جانب واحد، مطالبين «حماس» بإطلاق سراح جميع الرهائن، والتوقف عن استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعًا بشرية.