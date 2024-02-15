نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا تتمكن من فك شيفرات "روسيا".. والأخيرة "تعلم وتخدعهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادة ما تستخدم الأكواد والشيفرات أثناء الحروب بشكل مكثف، وتسعى الجبهات المتحاربة إلى اعتماد تلك التي يصعب فكها خوفا من اي اختراق من الجبهة المقابلة وبالتالي كشف الخطط وإفشالها.

وقد قضى جندي أوكراني معروف في ساحة المعركة باسم ميخاس، أشهرًا في الاستماع إلى مثل هذه الشيفرات التي تصدر من الجانب الروسي وتحليلها.

شيفرة “خمسة أكياس شاي صينية على 38 برتقالة”

وبينما تنطلق أجهزة الراديو باتصالات على الجبهة الروسية التي عادة ما يصعب فك شيفرتها، يرن أمر روسي واضح: "قم بتحضير خمسة أكياس شاي صينية على 38 برتقالة".

يتمكن ميخاس من فك رموز الشيفرة بسرعة. ويعني ذلك "إعداد خمس قذائف مدفعية صينية الصنع وإطلاقها على موقع أوكراني محدد في غابة سيريبريانسكي، التي تشكل خط المواجهة في شمال شرق البلاد المضطرب".

مختبئًا في قبو منزل مهجور على بعد 12 كيلومترًا (7 أميال)، يحذر ميخاس على الفور قائد الوحدة المتمركزة في ذلك الجزء من الغابة، مما يمنحه دقائق حاسمة لإدخال رجاله إلى الخنادق، وإنقاذ حياتهم.

يقول تقرير لوكالة "أسوشييتد برس" إنه وفي موقف دفاعي وفي ظل نقص حاد في الذخيرة والجنود بعد عامين من الحرب، تلجأ القوات الأوكرانية بشكل متزايد إلى تكتيك قديم ــ المعلومات الاستخبارية المستمدة من اعتراضات الراديو ــ في محاولة يائسة للحفاظ على مواردها الأكثر حيوية.

يعد هذا العمل المضني جزءًا من جهد أكبر لتعزيز وتحسين قدرات الحرب الإلكترونية بحيث يمكن تحذير الجنود في وقت مبكر من الهجمات الوشيكة، مع الحصول على المعلومات الاستخبارية اللازمة في ساحة المعركة لجعل ضرباتهم أكثر فتكًا.

ولمنع هجمات العدو بطائرات دون طيار، فإن تشويش الإشارة آخذ في الارتفاع أيضًا.

وبعد أشهر من الجمود على طول خط المواجهة البالغ طوله 1000 كيلومتر، تتوقع أوكرانيا هجمات شرسة في العام المقبل من عدو روسي مصمم على إنهاك دفاعاته لتحقيق انفراجة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لن يكون هناك سلام حتى تحقق روسيا أهدافها، والتي تشمل استعادة منطقة دونباس بأكملها في شرق أوكرانيا، والتي ضمتها بشكل غير قانوني في عام 2022.

وقد سلط القائد الذي تم ترقيته الأسبوع الماضي لقيادة الجيش الأوكراني، الجنرال أولكسندر سيرسكي، الضوء على أهمية الحرب الإلكترونية، كما زادت وزارة الدفاع في البلاد من الإنفاق على الأفراد والتكنولوجيا التي تقف وراءها.

بالنسبة لأوكرانيا، أجبر نقص الذخيرة الألوية على استخدام القذائف باعتدال وفقط بعد تحديد أهداف محددة. وتعني صعوبة تعبئة القوات أن القادة الأوكرانيين يجب أن يكونوا أكثر حماية لحياة الجنود أثناء محاولتهم صد الهجمات الروسية الشرسة. وفي هذا السياق، أصبحت المراقبة والتنصت والتشويش أكثر إلحاحًا.

على بعد عدة كيلومترات جنوب موقع ميخاس، في بلدة كونستانتينيفكا بمنطقة دونيتسك، تستخدم وحدة الحرب الإلكترونية التابعة للواء 93 أجهزة التشويش لدرء الطائرات دون طيار الهجومية، وهي السبب الرئيسي لإصابات الجنود في المنطقة.

على بعد عدة كيلومترات جنوب موقع ميخاس، في بلدة كونستانتينيفكا بمنطقة دونيتسك، تستخدم وحدة الحرب الإلكترونية التابعة للواء 93 أجهزة التشويش لدرء الطائرات دون طيار الهجومية، وهي السبب الرئيسي لإصابات الجنود في المنطقة.

يعمل مشغلو الراديو مثل ميخاس في نوبات عمل على مدار الساعة. والهوائيات التي يعتمد عليها لالتقاط إشارات الراديو الروسية مموهة، وتبرز من بين الأشجار في الغابة بالقرب من كريمينا، بالقرب من المواقع الروسية.

ومن مركز قيادة هادئ في الطابق السفلي القريب، يستمع ميخاس وجنود آخرون عبر هوائي جديد ومتطور للعثور على الإشارة، يقومون بمقارنة ما يسمعونه مع الصور التي يجمعونها من طائرات الاستطلاع دون طيار ويستخدمون خرائط تفصيلية لمواقع عدوهم لتجميع ما يعنيه كل ذلك ببطء.

إنهم جزء من وحدة استخبارات مكونة من 50 رجلًا يطلق عليها اسم "أرانب التشركس" - وهو الاسم المستوحى من الاستراتيجي العسكري الصيني صن تزو، الذي نصح المحاربين بالتظاهر بالضعف عندما يكون أحدهم قويًا.

إعلان "لا أحد يأخذ الأرانب على محمل الجد، أليس كذلك؟" قال تشركس، قائد الوحدة التي تحمل نفس الاسم.

يدرك تشيركس ورجاله، ومعظمهم من المتطوعين الذين سجلوا في قوات المشاة، أن المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر، خاصة مع تزايد الدلائل على أن الدعم من الحلفاء الغربيين أصبح أقل أمانًا.

وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، مجلس النواب الأمريكي على سرعة التحرك بشأن حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وأكد بايدن تلقي سلطات بلده تقارير تفيد بأن ذخيرة القوات الأوكرانية تنفد على خط المواجهة.

البيت الأبيض.. القوات الأوكرانية على خط المواجهة تعاني من نقص في الذخيرة!!

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض: "هناك تقارير تشير إلى أن القوات الأوكرانية على خط المواجهة تعاني من نقص في الذخيرة مع استمرار القوات الروسية في الهجوم".

وبعد الاستماع لساعات وساعات من الاتصالات الروسية كل يوم، والتي كان معظمها يتعلق بتناوب القوات، ونيران المدفعية، واستطلاع الطائرات دون طيار، قاموا تدريجيًا ببناء فهم - بمساعدة برامج الكمبيوتر المتخصصة - لما يعنيه كل ذلك.

“الخيار” و"الجزر".. مدافع هاون وقاذفات قنابل يدوية!!!

"الخيار" عبارة عن مدافع هاون، و"الجزر" عبارة عن قاذفات قنابل يدوية - ويتم تحديد المواقع برمز رقمي مع لون مطابق. استغرق الأمر أشهرًا لفك تشفير هذه الأوامر الروسية.

روسيا تكشفهم وتخدعهم

ويشير وصول المعدات القتالية والذخيرة الجديدة - وخاصة جنود المشاة - إلى أن هجومًا جديدًا أصبح وشيكًا. "(جندي) ليس مهتما بنوع الرادار الذي يمتلكه الروس، فهو يحتاج إلى معلومات حول ما إذا كان سيكون هناك هجوم الليلة، ومن سيأتي، إذا كان لديهم دبابات، إذا كانت لديهم مركبات مدرعة أو إذا كان مجرد مشاة" قال تشيركس. "وعلينا أن نفهم كم من الوقت يتعين علينا الاستعداد. أسبوع؟ إسبوعين؟ شهر؟" وأضاف أن الإعلان المسبق عن تناوب قوات العدو للدخول والخروج مفيد أيضًا للجنود الأوكرانيين الذين يسعون إلى الهجوم. وذلك عندما يمكنهم تحديد الحد الأقصى من الخسائر البشرية.

يعرف الروس أنه يتم الاستماع إليهم ويحاولون بشكل روتيني خداع عدوهم بمعلومات كاذبة. الأمر متروك لميخاس ومشغلي الراديو الآخرين لتمييز الإشارة من "الضوضاء".