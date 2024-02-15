العالم اليوم - اختيار الحكمين الأكثر جدلا لمونديال 2026.. غضب أردني عراقي

انتم الان تتابعون خبر اختيار الحكمين الأكثر جدلا لمونديال 2026.. غضب أردني عراقي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 10:21 صباحاً - كشفت تقارير صحفية تواجد "الحكمين الأكثر جدلا في آسيا"، ضمن القائمة الأولية المختارة للتحكيم في بطولة كأس العالم 2026.

ووفقا لـ"أبوظبي الرياضية"، شملت قائمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للحكام الذين سيشاركون في إدارة مباريات مونديال 2026، حكمين دار عليهما جدل كبير خلال الأسابيع الماضي.

الحكم الأول هو الإيراني علي رضا فغاني، الذي أغضب الجماهير العراقية خلال واقعة طرده نجم المنتخب العراقي أيمن حسين، بسبب "المبالغة والإطالة في الاحتفال"، مما أدى لاحقا لخروج المنتخب من كأس آسيا على يد الأردن.

أما الحكم الثاني، فهو الصيني ما نينغ، الذي أغضب جماهير الأردن قبل أيام، بسبب قراراته المثيرة للجدل في نهائي كأس آسيا.

الحكم الصيني احتسب 3 ركلات جزاء لمنتخب قطر، ضد الأردن، في واقعة لم تسهدها مباراة نهائية بطولة قارية من قبل.

وأثار قرار الاتحاد الآسيوي استغراب الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن قراراتهما الأخيرة لا زالت محل نقاش وجدل في الأوساط الرياضية.

يذكر أن قائمة الحكام الأولية، سيتم تقليصها إلى قائمة نهائية للأسماء التي ستشارك في مونديال 2026.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 لأول مرة في 3 دول مختلفة، هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخبا.