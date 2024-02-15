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أحمد جودة - القاهرة - عبر موقع وزارة العمل العراقي - كشوفات شهر فبراير.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

في الآونة الأخيرة، ازدادت عمليات عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث يرغب الكثير من المواطنين في العراق في معرفة كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية والحالة المادية الصعبة التي تمر بالبلاد.

وتعمل الوزارة على تقديم رعايتها وخدمتها للمواطنين، وذلك حتى تمر الأزمة وينشط الاقتصاد وتزدهر البلاد وتعود إلى سابق عزها، لذلك فهي تحاول فإن الوزارة تُقدم بعض الدعم لتحسين أحوال المعيشة وتخفيف الحمل من كاهل المواطنين في الوقت الراهن.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يريد الكثير من المواطنين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث ازداد البحث عن كشوفات المشمولين بالوجبة السابعة، حيث تُقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية العديد من الخدمات للمواطنين، من أهمها برنامج دعم الرعاية الاجتماعية، ويبحث العديد من المتقدمين على الرعاية الاجتماعية عن نتائج الوجبة السابعة المقررة في شهر فبراير 2024.

وقد وفّرت الوزارة خدمة الاستعلام عن نتائج دعم الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي الإلكترونية في العراق، حيث تتيح هذه المنصة للمواطنين تنزيل كافة كشوفات الوجبة السابعة، وذلك ليتعرف المواطنون على نتائجهم عقب إعلانها من قبل الوزارة، وسنذكر لكم في الفقرة التالية طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، سواء من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقي أو منصة مظلتي العراقية.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية شهر فبراير

يُمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لشهر فبراير 2024 من خلال:

التوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو منصة مظلتي.

بعد الدخول إلى الموقع، قم بإدخال البيانات المطلوبة، مثل اسم المستفيد ورقم الهوية.

يجب التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.

ثم بعد ذلك خدد الوجبة السابعة (ستجد هذه الخانة عند صدور الوجبة السابعة).

وعندما يتم إتاحة الوجبة السابعة، ستقوم بالضغط على خانة البحث، وذلك بعد إدخال البيانات.

ثم ستظهر لك القوائم والكشوفات، يُمكنك تنزيلها على هاتفك.

آخر المستجدات حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

جدير بالذكر أنه يتم الآن مراجعة المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية قريبا، وذلك عقب تجهيزها بشكل كامل، ويتم الإعلان عنها من قبل الوزارة، حيث سيتم توفير قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية على منصة مظلتي العراقية، كما سيتم إتاحتها عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.