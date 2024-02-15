نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات جديدة على جنوب لبنان وطالت وادي السلوقي وبليدا وعيتا الشعب، من بين قرى أخرى.

وأفادت أن حصيلة الغارات الإسرائيلية اليوم على المناطق الحدودية الجنوبية حتى هذه الساعة:

- غارتان للطيران الحربي استهدفت منطقة ورأس الناقورة في القطاع الغربي.

- سلسلة من الغارات للطيران الحربي استهدفت ‎وادي السلوقي بين بلدتي حولا وشقرا في القطاع الشرقي.

- غارة جوية من الطيران الحربي على بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط.

- ثلاث غارات للطيران المسير استهدفت بلدة ‎بليدا في القطاع الأوسط.

- قصف مدفعي يطال بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط.

وأمس الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، مبينا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق.

ويأتي هذا الرد الإسرائيلي بعد أن أطلق في وقت سابق اليوم وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.