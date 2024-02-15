ترامب: استعداد بايدن لدعم أوكرانيا بمليارات الدولارات مثير للسخرية

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تصريح الرئيس الحالي جو بايدن حول استعداده لدعم أوكرانيا بمليارات الدولارات، واعتبر ترامب أن هذا التصريح يثير سخرية الناتو.

وقال ترامب في تصريح تعليقا على الدعم الأمريكي لأوكرانيا: "إنهم (دول الناتو) يسخرون من غباء الولايات المتحدة، التي يقودها إنسان يعطي في كل مرة 60 مليار دولار عندما يطلب منه أحد ذلك. إنهم يسخرون منا ويعتقدون أن بلادنا غبية بسبب قيادتنا".

وأوضح ترامب أن نفقات الدول الأخرى في الناتو يجب أن تعادل نفقات الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تنفق 200 مليار دولار فيما تنفق الدول الأخرى فقط 25 مليار دولار، وأضاف: "بالنسبة لهم، هذا أكثر أهمية لأن هناك محيطا بيننا، وهو وضع مختلف تماما".

هذا وقد دعا البيت الأبيض أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الموافقة بشكل عاجل على مشروع القانون الذي يتضمن تخصيص أكثر من 60 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا، بعد موافقة مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الديمقراطيون بالأغلبية على المبادرة.

ويواجه ترامب 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، يصفها السياسي الجمهوري بأنها محاولة من المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.

وأخطر العقوبات التي تهدد الرئيس الأمريكي السابق هي عقوبة السجن 20 عاما، وإذا تم تحديد العقوبة بإضافة أحكام أخرى، فمن الممكن أن ينتهي به الأمر خلف القضبان لعدة قرون.

واستنادا إلى مجمل التهم، يواجه السياسي الجمهوري أكثر من 700 عام في السجن.