نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة عامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي لقناة لقاهرة الإخبارية، إنه جرى انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة عامين.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الموريتانية ووزير البترول الناني ولد اشروقه، أن المغرب رشحت موريتانيا لرئاسة الاتحاد الأفريقي خلال اجتماع لسفراء دول مجموعة شمال إفريقيا.

وقال ولد اشروقه، في تصريحات نقلها موقع “وكالة الأخبار المستقلة” الموريتاني، إن “الرئيس محمد ولد الغزواني تم ترشيحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي خلال الدورة القادمة، لكنه لم يترشح بعد”.

وأضاف أن الترشيح جاء من قبل دول مجموعة شمال إفريقيا في الاتحاد الإفريقي، التي عقدت اجتماعا تشاوريا في أديس أبابا، الجمعة الماضية، بحضور سفراء وممثلي الأعضاء السبعة: موريتانيا، والجزائر، ومصر، وليبيا، والمغرب، وتونس، وجبهة البوليساريو”.