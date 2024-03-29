العالم اليوم - 60 مليون دولار إغاثة أميركية طارئة بعد انهيار جسر بالتيمور

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 مارس 2024 08:30 صباحاً - منحت الحكومة الأميركية ولاية ماريلاند مبلغ 60 مليون دولار في إغاثة فيدرالية طارئة أمس الخميس بعد انهيار جسر فرنسيس سكوت كي في بالتيمور.

انهار الجسر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد أن اصطدمت سفينة شحن ضخمة فقدت طاقتها بهيكل الجسر في ميناء بالتيمور. وتم انتشال جثتين ويفترض أن أربعة آخرين مفقودين في عداد الموتى.

وطلب حاكم ولاية ماريلاند ويس مور مبلغ 60 مليون دولار ووافقت إدارة الطرق السريعة الفيدرالي التابعة لوزارة النقل على الطلب في غضون ساعات.

وعادة ما تستغرق الموافقة على هذا التمويل أياما لكن الرئيس جو بايدن قال إنه وجه الحكومة الفيدرالية إلى "بذل كل جهد ممكن" لإعادة بناء الجسر بسرعة.

وقالت وزارة النقل في بيان "هذه الأموال تعد دفعة أولى لتغطية التكاليف الأولية وسيتم توفير تمويل إضافي لبرنامج الإغاثة الطارئة مع استمرار العمل".

وقالت شركة تحليل البرمجيات الاقتصادية آي.إم بلان إن التقديرات الأولية لتكاليف إعادة البناء والتي من المرجح أن تتكفل بها الحكومة الاتحادية تبلغ 600 مليون دولار.

لكن مسؤولين فيدراليين أخبروا المشرعين في ولاية ماريلاند بأن التكلفة قد تزيد إلى ملياري دولار على الأقل، حسبما ذكرت صحيفة ذا هيل نقلا عن مصدر مطلع على المناقشات.