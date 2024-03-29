العالم اليوم - أوكرانيا تسقط 58 مسيرة و26 صاروخا.. وبولندا تنشر طائرات

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تسقط 58 مسيرة و26 صاروخا.. وبولندا تنشر طائرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 مارس 2024 09:24 صباحاً - قال قائد سلاح الجو الأوكراني، الجمعة، إن القوات الأوكرانية دمرت 58 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا الليلة الماضية بالإضافة إلى 26 صاروخ كروز.

وأوضح: "في ليلة 29 مارس 2024، شن العدو ضربة صاروخية وجوية قوية على قطاع الوقود والطاقة في أوكرانيا باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية".

من جانب آخر، أعلنت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية أنه تم نشر طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء بالمجال الجوي للبلاد بعد أن شنت روسيا ضربات صاروخية على أوكرانيا.

وذكرت قيادة العمليات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "طائرات بولندية وحليفة تعمل في المجال الجوي البولندي، مما قد يؤدي إلى مستويات متزايدة من الضوضاء، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد".

ويقع الجزء الجنوبي الشرقي من بولندا على الحدود مع أوكرانيا.