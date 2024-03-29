العالم اليوم - 12 مليار دولار أرباح هواوي في 2023.. نمو بأكثر من الضعف

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 مارس 2024 12:24 مساءً - أعلنت شركة معدات الاتصالات الصينية هواوي تكنولوجيز عن زيادة أرباحها بأكثر من الضعف في العام الماضي مع ازدهار أعمالها السحابية والرقمية على الرغم من العقوبات الأمبركية.

أعلنت الشركة التي يقع مقرها في شنزن الصينية عن قفزة في الأرباح الصافية بنسبة 114 بالمئة لتصل إلى 87 مليار يوان (12 مليار دولار) ، مدعومة بالمبيعات القوية وتحسن محفظة المنتجات. قفزت الإيرادات بنسبة 10 بالمئة تقريبًا عن العام السابق، لتصل إلى 704.2 مليار يوان (حوالي 97.5 مليار دولار).

عادت شركة الاتصالات الصينية إلى سوق الهواتف الذكية في عام 2023 مع الإصدار المحدود لجهاز Mate 60 Pro في الصين في أواخر أغسطس، أشارت المراجعات الخاصة بالجهاز إلى أنه يوفر سرعات تنزيل مرتبطة بشبكة 5G – بفضل شريحة أشباه الموصلات المتقدمة. وذلك على الرغم من القيود الأميركية منذ عام 2019 على قدرة هواوي على الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة من الموردين الأميركيين.

ساعدت هواتف ميت 60 برو الجديد في تعزيز مبيعات هواوي في الصين. وفي الربع الرابع، ارتفعت شحنات هواتف هواوي الذكية في البلاد بنسبة 47 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، مما وضع الشركة في المركز الرابع من حيث حصة السوق، قبل شركة شاومي، وفقًا لشركة Canalys، التي أشارت إلى أن شركة آبل حافظت على المركز الأول على أساس سنوي.

نمت إيرادات هواوي بنسبة 0.9 بالمئة إلى 642.3 مليار يوان في عام 2022، حيث نجحت الشركة في تحقيق الاستقرار لأعمالها في عام صعب بعد انخفاض المبيعات بأكثر من 28 بالمئة في عام 2021. وانخفض صافي الربح في عام 2022 بنسبة 69 بالمئة، وهو أكبر انخفاض على الإطلاق .

من جانبه، قال كين هو، الرئيس الدوري لشركة هواوي، إن أرقام الشركة تتماشى مع التوقعات.

قال هو: "لقد مررنا بالكثير خلال السنوات القليلة الماضية. لكن من خلال التحديات تلو الأخرى، تمكنا من النمو".

قالت هواوي أيضًا إنها استفادت من "المكاسب الناتجة عن مبيعات بعض الشركات". لم تحدد الشركات التي تم بيعها.

انخرطت شركة هواوي، وهي إحدى العلامات التجارية العالمية الأولى في مجال التكنولوجيا في الصين، في التوترات بين الصين والولايات المتحدة بشأن التكنولوجيا والأمن.

منعت الولايات المتحدة الشركات الأميركية من التعامل مع شركة هواوي، مما أدى إلى قطع وصولها إلى رقائق الكمبيوتر والبرامج مثل خدمات غوغل لهواتفها الذكية ومنعها من بيع معدات الاتصالات الخاصة بها لعملاء الولايات المتحدة.

تقول واشنطن إن هواوي تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي. في حين هواوي تنفي ذلك بقوة.

أعادت هواوي تركيز أعمالها على خدمات الحوسبة السحابية ومساعدة الصناعات على التحول إلى المزيد من العمليات الرقمية.

نمت إيراداتها من أعمال الحوسبة السحابية بنسبة 22 بالمئة تقريبًا على أساس سنوي في عام 2023 إلى 55.3 مليار يوان (7.7 مليار دولار).

كما نمت مبيعات أعمالها في مجال الطاقة الرقمية بنسبة 3.5 بالمئة. وتضاعفت مبيعات خدمات السيارات المرتبطة بها بأكثر من الضعف.